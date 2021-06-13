مجلس أمناء الجامعة اليابانية يستعرض أهم الإنجازات فى اجتماعه الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عقد اجتماع مجلس أمناء الجامعة فى دورته الثانية والعشرين يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى بحضور أعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصرى واليابانى.





يشارك من الجانب المصرى، كل من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد لُطَيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ممثلا لوزارة التعليم العالي، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، والسفير محمود طلعت ممثلا لوزارة الخارجية، والدكتور إسماعيل سراج الدين الرئيس المؤسس لمكتبة الإسكندرية.

ويشارك من الجانب اليابانى الدكتورة نوبوكو كاياشيما النائب الأول لهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) ونائب رئيس المجلس، والسفير ماساكى نوكى سفير دولة اليابان فى القاهرة، والدكتور كاتسوهيكو شيراى – الرئيس الأسبق لجامعة واسيدا، والدكتور كيوسك ناجاتا رئيس جامعة سوكوبا، والدكتور كادزويا ماسو رئيس معهد طوكيو للتكنولوجيا، والدكتور ميتسوو أوتشى رئيس جامعة هيروشيما، والدكتور يوشيو ناكاتانى رئيس جامعة ريتسومايكين، والدكتور تاتسورور ايشيباشى رئيس جامعة كيوشو.

أشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس سينعقد بنظام هجين حيث يشارك بعض الأعضاء بالاجتماع عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس"، ويناقش عدة موضوعات على رأسها الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 – 2025.

وأوضح، أن مقترح الخطة يدعم رؤية مصر 2030، وأفريقيا 2063، وتقرير OECD، كما يأخذ فى الاعتبار التغير الذى حدث فى سوق العمل على المستوى المحلى والعالمى بسبب انطلاق الثورة الصناعية الرابعة وتأثير جائحة كورونا على بيئة العمل فى مختلف التخصصات.

وأضاف أن الاجتماع يشهد حضور 14 مراقبا من الجانب اليابانى إلى جانب مشاركة 24 آخرين عبر الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى 34 مراقبا من الجانب المصري، والذى يعكس اهتمام كل من الحكومتين المصرية اليابانية بهذا الاجتماع والذى يأتى فى هذا التوقيت والمرحلة الفارقة فى تطور وانشاء وتشغيل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.