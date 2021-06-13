أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 512 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3381 شاباً ، وتوفير 800 فرصة عمل .
وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 344 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة .
وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مايو الماضى بالتفتيش على 419 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 162 محضراً سلامة وصحة مهنية و 14 حالة غلق إداري و42 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 42 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 15 منحة مولود جديد بإجمالي 30 ألف جنيه ، ومنحة زواج بـ 3 آلاف جنيه ، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه ، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 9 عمال من المسجلين بالإدارة بإجمالي 25 ألفاً و 551 جنيها ، كما تم صرف منحة عيد العمال لـ 4850 عاملاً بإجمالي 2 مليون و 464 ألف جنيه.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1039 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2331 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 111 محضر مخالفة لقانون العمل ،وعمل 3 ندوات توعية ، كما تلقت المديرية 45 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 شكاوى منها ، و 42 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.
أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 170 منشأة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صرف 2.4 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 4850 عاملاً بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.