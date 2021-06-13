صرف 2.4 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 4850 عاملاً بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 512 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3381 شاباً ، وتوفير 800 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 344 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مايو الماضى بالتفتيش على 419 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 162 محضراً سلامة وصحة مهنية و 14 حالة غلق إداري و42 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 42 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 15 منحة مولود جديد بإجمالي 30 ألف جنيه ، ومنحة زواج بـ 3 آلاف جنيه ، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه ، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 9 عمال من المسجلين بالإدارة بإجمالي 25 ألفاً و 551 جنيها ، كما تم صرف منحة عيد العمال لـ 4850 عاملاً بإجمالي 2 مليون و 464 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1039 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2331 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 111 محضر مخالفة لقانون العمل ،وعمل 3 ندوات توعية ، كما تلقت المديرية 45 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 شكاوى منها ، و 42 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 170 منشأة .