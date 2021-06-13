سعفان يتابع أحوال المصريين بإيطاليا وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

قام مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا بزيارة لإحدى المكاتب المتخصصة في خدمة الجالية المصرية بايطاليا بمدينة ميلانو ، وذلك للوقوف علي المشاكل التي تواجه الجالية المصرية ، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن وزير القوي العاملة تلقي تقريرا من الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه التقى فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية التى تعمل فى مجال خدمة الجالية المصرية وذلك للوقوف علي المشاكل التي تواجه الجالية المصرية ولتبادل المعلومات وتم الاطلاع علي معظم تلك المشاكل والعمل علي حل ،وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وتم التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى.