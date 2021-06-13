القوى العاملة: قبول طلبات التدريب الفندقي الثلاثاء المقبل لمدة 10 أيام بسوهاج

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء تلقي طلبات راغبي التدريب الفندقي مجانا لأول مرة بصعيد مصر للشباب والفتيات علي أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال Respthion ، وخدمة الغرف والمغسلة والكي، وذلك بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج .

وقال الوزير : إن ذلك يأتي في أطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP وفندق الهيلتون بالأقصر ، مشيرا إلي أن مدة الدورة 6 أسابيع، أربعة أسابيع بالمركز، واسبوعان بفندق هيلتون الأقصر.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية ، إلي إنه يشترط

في المتقدم الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط ، وحسن المظهر ، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

وأوضح أن الطلبات تقدم بمقر ديوان المديرية - شارع أسيوط سوهاج، مرفقا بها السيرة الذاتية ،وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض ، وصورتين من بطاقة الرقم القومي ، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل).

وكشف مدير المديرية عن المميزات التي يحصل عليها المتدرب وتشمل حصوله علي شهادة معتمدة ومختومة بإتمام الدورة من مديرية القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي وفندق الهيلتون بالأقصر، فضلا عن شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر ، وبدل نقدي يومي 40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الأربع أسابيع الأولى مع بريك كافيه طوال التدريب ، بالإضافة إلي تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بفندق الهيلتون لمدة أسبوعين مجانا، وتأمين ضد إصابات العم، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، و يحصل الإثنين الاوائل على فرصتي عمل بفندق الهيلتون بالأقصر ، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

يذكر أن التعاون بين الوزارة وبين برنامج الأغذية العالمي WFP بناءا علي اتفاقية أو مذكرة تفاهم وقعها معالي الوزير معاهم

مما يذكر أن هذا التدريب نتاج التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير القوي العاملة محمد سعفان مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في القاهرة ومنها التعاون في مجالات رعاية القوي العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين للمرأة.