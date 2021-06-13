/635636/مؤتمر-صحفي--في-محكمة-جنوب-القاهرة--لإعلان-كواليس-قضية-شقة-الزمالك

يُعقد بعد قليل رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم اليوم الأحد 13 يونيو 2021، مؤتمرًا صحفيًا مهمًا في تمام الساعة الـ11 صباحًا.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بنظر محكمة جنوب القاهرة فيما يتعلق للوقوف على ملابسات واقعة شقة الزمالك.

وقالت مصادر مطلعة، إنَّ المؤتمر الصحفي للوقوف على ملابسات واقعة شقة الزمالك المعروفة إعلاميًا بـ"مغارة علي بابا".

وأضافت المصادر، أن المؤتمر يتضمن تفاصيل ما نتج عنه التحقيقات من خلال الجهات المختصة واللجان التي فحصت المضبوطات على مدار الـ13 يومًا الماضية.

شقة الزمالك

وتعود ملكية الشقة إلى المستشار أحمد عبدالفتاح حسن الذي يقيم في دولة الكويت، ويشغل منصب قضائي رفيع، حيث علق على الحادث، بحسب جريدة "الأنباء الكويتية" بقوله: "تصحيحًا لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة في منطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لنجله کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به".

ولفت إلى أنَّه ابن عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق.

وأشار إلى أنَّ جميع المضبوطات باختلاف أنواعها هي ملك للأسرة التي ورثتها عن الباشا بشكل شرعي، إذ حصل عليها نظرًا لمنصبه أو عن طريق شرائه لها من المزادات التي أقيمت حينها حول العالم.