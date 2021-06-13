قرارات قضائية عاجلة بشأن «شقة الزمالك».. دوت الخليج ينشر التفاصيل

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أصدرت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، عدة قرارات عاجلة بشأن المضبوطات التي جرى العثور عليها بشقة الزمالك، أثناء تنفيذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 8902 - 8903 لسنة 136 ق.
شقة الزمالك.. تفاصيل جديدة ينشرها دوت الخليج
وقررت إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للتحقيق والتحفظ علـى الشقـة والمحل وما بهما مـن مضبوطـات ومنقولات وأموال ووضعهـا تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.
واقعة شقة الزمالك
وسبق وأن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.
وسبق وأن أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما فعله رجال التنفيذ وقدم لهم الشكر على كشف الواقعة.
يذكر أن قضية شقة الزمالك من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية، حيث عثرت مأمورية من إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة في 27 مايو الماضي بطريق الصدفة، أثناء تنفيذ حكم مدني، على كمية كبيرة من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية داخل شقة في الزمالك مملوكة لمستشار.
محكمة جنوب القاهرة
كانت محكمة جنوب القاهرة أصدرت حكما في شهر أغسطس الماضي بإلزام نجل مستشار سابق، بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بالفوائد لخاله في دعوى حساب بينهما بسبب شركة للمقاولات والإنشاءات، ونزاع آخر منذ 7 سنوات على الميراث بين خاله ووالدته وخالته، وبناء على ذلك الحكم، صدر قرار من قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب بالحجز على ممتلكاته، ونظرا لأن العنوان المدون في بطاقة نجل المستشار هو ذاته عنوان شقة إيجار قديم يمتلكها والده، قامت مأمورية من تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة بالانتقال إلى العقار، حيث تبين وجود شقة بداخلها كميات كبيرة من التحف واللوحات والمجوهرات والنياشين والعملات الذهبية.
وشكت المأمورية في أثرية ميدالية عثر عليها وسط مجموعة من النياشين مكتوب عليها " العدل أساس الملك من محمد على باشا".
وأخطر قاضى التنفيذ الذي أصدر القرار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المستشار محمد شوقي، والذي عرض الأمر على المستشار عمر مروان وزير العدل، فأمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم تشكيل لجنة قضائية من قضاة التنفيذ وندب لجان متخصصة لفحص الموجودات التي عثر عليها، فيما طالب قضاة التنفيذ التحفظ على محل تحف وانتيكات مغلق مملوك لوالدة ابن المستشار.
وشكل قضاة التنفيذ لجان خاصة من مصلحة الدمغة ووزارات الآثار والثقافة لفحص التحف والمجوهرات داخل شقة الزمالك، وإعداد تقرير عن قيمتها والاستعلام عن سندات الملكية الخاصة بها، والتي مازالت مستمرة في عمليات الجرد والفحص.
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