/635638/مدرب-منتخب-فرنسا-يعلن-موعد-عودة-كريم-بنزيما-من-الإصابة--تفاصيل

ويستعرض دوت الخليج تصريحات المدير الفني عن عودة ثنائي المنتخب:

وقال ديشامب في تصريحات تليفزيونية: "بنزيما وجريزمان يتواجدان يوم الثلاثاء نعم الأمر على هذا النحو، اعتنينا بهم بالفترة السابقة وجميعهم تواجدوا بتدريبات الأمس الجماعية، مازال لدينا حصتان تدريبيتان أخرى، لا توجد مشاكل".

لحظة وقوع لاعب الدنمارك في مباراة فنلندا باليورو 2020

وتابع: "أنا متأكد من أن ألمانيا سيكونوا جاهزين مثلنا، إنهم أحد أفضل المنتخبات".

ويلتقي منتخب فرنسا، بنظيره الألماني الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي تضم البرتغال والمجر.

تعرض كريم بنزيما لاعب ريال مدريد والمنتخب الفرنسي لإصابة تبدو خطيرة خلال مواجهة الفريق أمام بلغاريا في إطار المباريات الإستعدادية للديوك لخوض مواجهات يورو القادمة 2020 والتي تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كان أمام فريق فاريال والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الملكي.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 84 نقطة من أصل 38 مباراة خاضها الفريق.

خرج ريال مدريد هذا الموسم تحت قيادة زين الدين زيدان، بموسم صفري، حيث لم يحصل على أي بطولة هذا الموسم، فقد خرج من دوري أبطال أوروبا بعدما خسر من تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصل على المركز الثاني في الدوري الأسباني بعد أتليتكو مدريد، والخروج مبكرًا من كأس الملك.

رحيل زيدان عن الملكي

يمتد عقد زين الدين زيدان مع الميرنجي، حتى عام 2021/2022، ولكنه قرر مغادرة الفريق، بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث لم يحصل زيدان على أي بطولة مع الفريق هذا الموسم، ولكن توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد نفى أن يكون زيدان قد قال في غرفة خلع الملابس، بأنه سيرحل عن الفريق نهاية الموسم.