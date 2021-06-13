/635641/مواعيد-إختبارات-نادي-إنبي-بجميع-المحافظات

أعلن نادي إنبي عن مواعيد اختبارات الناشئين في جميع انحاء مصر خلال الفترة المقبلة ، ويرصد دوت الخليج لكل راغبي اللتحاق بقطاع ناشئين نادي إنبي مواعيد الإختبارات والأماكن.

إختبارات محافظة الجيزة بمركز منشية البكارى تحت تنظيم الكابتن / السيد دبور وذلك يوم الأثنين الموافق 14/6/2021 على ملاعب مركز شباب منشية البكارى . إختبارات محافظة الشرقية بمركز كفر صقر تحت إشراف الكابتن / السيد دبور وذلك يوم الأربعاء الموافق 16/6/2021 على ملاعب مركز شباب المشاعلة . إختبارات محافظة كفر الشيخ تحت إشراف الكابتن / المعداوى حسن والكابتن / وليد قطب وذلك يوم الجمعة الموافق 18/6/2021 على ملاعب مركز شباب القنطرة . مواعيد إختبارات نادي إنبي إختبارات محافظة القاهرة مدينة حلوان تحت إشراف الكابتن / صابر سعد وذلك يوم الجمعة الموافق 18/6/2021 على ملعب نادى التصنيع . إختبارات محافظة الجيزة بمركز كرداسة تحت تنظيم الكابتن / صبرى السيد وذلك يوم الجمعة الموافق 18/6/2021 على ملعب مركز شباب كرداسة . مواعيد إختبارات نادي إنبي لقطاع الناشئين إختبارات محافظة بورسعيد تحت تنظيم الكابتن / السيد دبور وذلك يوم الجمعة الموافق 18/6/2021 على ملعب نادى الجمارك . إختبارات محافظة المنيا بمركز سمالوط تحت تنظيم الكابتن / محمد مصطفى وذلك يوم السبت الموافق 19/6/2021 على ملاعب مركز شباب سمالوط . إختبارات محافظة الغربية بمركز طنطا تحت تنظيم الكابتن / ماهر الشافعى والكابتن / إينو وذلك يوم السبت الموافق 19/6/2021 على ملاعب مركز شباب الرجدية . إختبارات محافظة كفر الشيخ بمركز دسوق تحت تنظيم الكابتن / هانى غازى وذلك يوم السبت الموافق 19/6/2021 على ملاعب مركز شباب دسوق . إختبارات محافظة دمياط تحت تنظيم الكابتن / سميح بلبول وذلك يوم السبت الموافق 19/6/2021 على ملاعب مركز شباب الساحة . إختبارات محافظة الدقهلية مركز طلخا تحت تنظيم الكابتن / السيد دبور وذلك يوم الأحد الموافق 20/6/2021 على ملعب نادى طلخا .

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