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/635643/الهنيدي-يوافق-على-الموازنة-العامة-ويؤكد-مشروعات-السيسي-فريدة-وغير-مسبوقة

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية إبراهيم الهنيدي، إنه يتوجه بالشكر لرئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي على الجهد الكبير المبذول في نظر واستعراض الموازنة العامة الجديدة لمزيد من الإصلاح الاقتصادي، وذلك في ظل التبعات السلبية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لم يكن ليتحمل تلك التداعيات لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي وإجراءاته التي بدأت في العام 2014. وتابع الهنيدي: نشهد تعزيز لقدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة تداعيات كورنا، مؤكدا: سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتوجه بالشكر للحكومة على خطط التنتمية الاقتصادية، وتخصيصها مبلع 1.9 مليار جنيه لوزارة العدل ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مطالبا بزيادة البنود والمخصصات المادية المطلوبة للوزارة. واستطرد: مشروعات الرئيس السيسي الأخيرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، وأن هناك زيادة في مخصصات البنية التحتية والتأمين الصحي الذي يعد نقلة نوعية في الاهتمام بصحة المواطنين.