صحة القاهرة: القيام بأكبر ضربة لمروجى الأدوية المخدرة على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - نفذ مفتشو الادارة العامة للصيدلة، مساء أمس السبت، بالتنسيق مع مباحث تموين القاهرة برئاسة اللواء محمد رجائى، أكبر ضربة لمروجى الادوية المخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي.





تمكن مفتشو الادارة العامة للصيدلة بالقاهرة وبالتعاون مع مباحث تموين القاهرة من ضبط أحد مروجى عقار البيثيدين بالسوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد محاولة الشراء الناجحة وقد تم ضبط التاجر وبحوزته 1020 فيال بيثيدين، معروضة للبيع وتم عمل المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الدكتورة علا خطاب، مدير الادارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، إن الادارة تسعى لضبط سوق الدواء وعدم السماح باى فرصة لدخول ادوية مهربة الى السوق الدوائى او عدم استغلال المواطنين وبيع أدوية لهم باكثر من سعرها.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام، وكيل المديرية، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصرى.

وقال الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة إن المديرية تسعى لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، مضيفا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.