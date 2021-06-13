القوى العاملة: تعيين 512 شابا بمحافظة المنيا وتوفير 800 فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا قامت بتعيين 512 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال تقديم شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3.381 شاب، كما قامت المديرية بتوفير 800 فرصة عمل.





وأضاف سعفان - بحسب التقرير الشهرى لمدير مديرية القوى العاملة بالمنيا وليد الإمام- أن المديرية قامت بمجال التدريب المهنى بتقديم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 344 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة.

من جهته، قال مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا وليد الإمام، إنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال مايو الماضى بالتفتيش على 419 منشأة، فضلا عن القيام بـ 8 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 162 محضر سلامة وصحة مهنية، و14 حالة غلق إدارى، و42 ندوة توعية (اعرف - احمى نفسك)، فضلاً عن بحث 42 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وأضاف أنه بمجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف 15 منحة مولود جديد بإجمالى 30 ألف جنيه، ومنحة زواج بـ 3 آلاف جنيه، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ9 عمال من المسجلين بالإدارة بإجمالى 25 ألفا و551 جنيها، كما تم صرف منحة عيد العمال لـ 4 آلاف و850 عاملا بإجمالى مليونين و464 ألف جنيه.

وأوضح الإمام أنه بمجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 1.039 منشأة يعمل بها 2.331 عامل، ما أسفر عن تحرير 111 محضر مخالفة لقانون العمل، وعمل 3 ندوات توعية، كما تلقت المديرية 45 شكوى عمالية تم تسوية 3 منها و42 أخرى ما زالت تحت البحث.

وأشار إلى أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بالتفتيش على ومتابعة 170 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.