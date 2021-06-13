زعيم الأغلبية يعلن موافقته على الموازنة العامة للدولة  

جدة - نرمين السيد - وطالب رشاد، فى كلمته بالجلسة العامة ظهر، اليوم الأحد، الحكومة بحزمة سياسات وإجراءات تؤدى لتنمية إيرادات الدولة وتمكنها من سداد النفقات المتزايدة مثل أعباء الدين الحكومى، والبحث عن مصادر التمويل بشرط ألا تتعارض مع التشريعات، وألا يتحمل المواطنين أعباء إضافية.

ودعا رشاد لتبنى سياسات اقتصادية تضمن تحقيق استقرار للأسعار والتحكم فى معدلات التضخم، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيعها واتخاذ الحكومة جميع الاجراءات التى تكفل الرقابى على تنفيذ المشروعات.

وأكد على ضرروة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التى يتقاضاها العاملون فى القطاع الصحى، كما دعا إلى العمل على تشجيع التصدير والاقتصاد الإنتاجى، ومواصلة العمل على خفض عجز الموازنة، والمسارعة فى تحريك ميكنة الضرائب والجمارك.

واختتم رشاد كلمته قائلًا: "ما كانت الإنجازات لتتحقق إلا بفضل الله ونجاح الرئيس فى تحويل التحديات لفرص تنمية وإعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة".