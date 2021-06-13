جبالى يعلن قواعد حديث النواب بجلسة الموازنة

وقال جبالى إنه تم الاتفاق داخل هيئة المكتب على مجموعة من القواعد، لضمان تكافؤ الفرص بين النواب، مطالبا بضرورة التزام الأعضاء بالمدة الزمنية المحددة اختصارا للوقت.
وجاءت أبرز القواعد على النحو التالى:
يتحدث كلا من ممثلى الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان فى مدة لا تتجاوز 5 دقائق.
تخصص لكل نائب مدة لا تزيد على 3 دقائق، مع التأكيد على عدم طرح أى بيانات عاجلة.
ترتيب الحديث بأن يتحدث ممثل هيئة برلمانية، ثم رئيس لجنة نوعية، ثم اثنان من النواب الآخرين.
يتحدث جميع النواب الذين سيحصلون على الكلمة من أماكنهم.
من يتم النداء عليه من النواب لمنحه الكلمة ولا يتواجد فى القاعة لا تعطى له الكلمة إلا بعد انتهاء جميع الأعضاء من كملتهم أو حسب الظروف.
من يحيط بمبادئ المحاسبة لا يتحدث فقط فى الكميات الإجمالية سواء الاستخدامات والإيرادات والتركيز على النسب.
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