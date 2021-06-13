معلومات الوزراء.. 51.7% من المصريين يرون أن حالتهم المادية حاليا أفضل

صدر صباح اليوم الأحد 13 يونيو 2021 عدد جديد من نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليومية الإلكترونية.

تضمنت النشرة تفاصيل استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال يونيو ٢٠٢١ تشير نتائجه إلى أن 51.7% من المصريين يرون أن حالتهم المادية حاليًا أفضل أو لم تتغير مقارنة بالعام السابق، ويتوقع 47.7% أنها ستكون أفضل أو ستظل كما هي خلال العام القادم.

واحتوت النشرة على «انفوجرافيك» تناول حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو-مارس في العام المالي 2020/2021 ووصلت إلى 23.4 مليار دولار بارتفاع قدره 8.5% مقارنة بنحو 21.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، كما اشتملت النشرة على "فيديوجرافيك" حول مستقبل الاستثمار في مصر في ضوء تصريح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإن الاستثمارات الكلية لخطة عام 2022/2021 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يربو على 50٪.

وداخل قسم «مؤشرات» يوجد تحليل لموقف مصر في مؤشر المهارات العالمية عام 2021 بعدما حصلت على المركز (53) من إجمالي (108) دولة في المؤشر الصادر عن منصة "كورسيرا" عام 2021، وجاءت ضمن أفضل عشر دول تنافسية في مجال مهارات الأعمال، ويهدف المؤشر إلى دراسة ارتباط المهارات العالية بنمو الناتج المحلي الإجمالي، كما يقيس مدى قدرة الدول على استخدام برامج الحاسب الآلي في إدارة المشروعات، والتسويق الرقمي، ومهارات تشمل الذكاء الاصطناعي، وبالقسم ذاته يوجد استعراض لإحصاءات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن معدَّل التضخم لإجمالي الجمهورية (على أساس سنوي) سجل (4.9%) في شهر مايو 2021، مقابل (4.4%) في شهر أبريل 2021، و(5.0%) للشهر نفسه من العام السابق.

وركز قسم «مصر في معلومة» على السيولة المحلية لدي البنك المركزي المصري، وتعني كلاً من المعروض النقدي أو ما يُعرف بكمية وسائل الدفع الجارية، ووصلت إجمالي قيمتها في مارس 2021 لنحو (5.1) تريليون جنيه مُحققه نسبة ارتفاع قدرها (18.6%) مقارنة بالشهر المناظر له من العام السابق، كما وصلت قيمة المعروض النقدي في مارس 2021 نحو (1.2) تريليون جنيه بما يمثل نحو (23.5%) من إجمالي السيولة المحلية لدى البنك المركزي، وبلغت قيمة كلًا من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية (0.6) تريليون جنيه، ووصلت قيمة أشباه النقود في مارس 2021 نحو (3.9) تريليون جنيه بما يمثل نحو (76.5%) من إجمالي السيولة المحلية لدى البنك المركزي، بينما بلغت قيمة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية (3.3) تريليون جنيه، وبلغت قيمة الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية (0.1) و(0.5) تريليون جنيه لكلًا منهما على التوالي.

وعلى المستوى المحلي، ركزت النشرة على تطورات قضية سد النهضة في ضوء تصريحات إعلامية للسيد وزير الخارجية السفير سامح شكري مفادها أن الزيارة الأخيرة مع معالي وزير الري إلى السودان كانت لتأكيد الارتباط الوثيق بين الدولتين والتضامن استعدادًا لما قد يأتي من أضرار محتملة مرتبطة بالملء الثاني للسد الإثيوبي، وذلك مع مراجعة البيانات الفنية، والتحسب لاستمرار تعثر العملية التفاوضية من أن يتخذ الجانب الإثيوبي -بعد التعنت الذي أظهره- إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق بالمخالفة للأعراف الدولية، وهو ما سوف تواجهه مصر والسودان بكل حزم في الإطار السياسي، وتتخذ من الإجراءات ما يكفل حماية مصلحة الدولتين.

واستكمالاً للقضية ذاتها، تناول قسم «قالوا في التوك شو» مناقشة دلالات الخطوات الأخيرة التي اتخذتها مصر في ملف سد النهضة أبرزها الخطاب الذي أرسله وزير الخارجية لرئيس مجلس الأمن حيث أوضح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن مصر والسودان الآن تحتاجان لدعم سياسي من الدول الأعضاء بالجامعة العربية، كما أيد الأستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية إرسال خطاب لمجلس الأمن، لإثبات الموقف المصري الرافض للإجراءات الأحادية، ولإعلام المجتمع الدولي بأن الأزمة وصلت لمرحلة من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين وتستلزم تدخلًا دولي.

وتضمن قسم «زاوية تحليلية» تحليل بعنوان «نحو تدشين عاصفة "شومبيتر" الأفريقية» للحديث حول مفهوم ريادة الأعمال ومعاييره ومدي انطباقها على الواقع الإفريقي في ضوء التقرير الأخير الصادرة المرصد العالمي لريادة الأعمال" (Global Entrepreneurship Monitor) لعام 2020/ 2021، وقد اشتملت النشرة أيضا على مقالاً للرأى بتوقيع الدكتورة سمية أحمد علي عبد المولى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الأعمال- جامعة حلوان، تحت عنوان" العمالة ومناخ الاستثمار في مصر".

وفيما يلي أبرز عناوين النشرة:

-الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة.

-وزير الخارجية: سنواجه أي إجراء إثيوبي أحادي بكل حزم.. في الإطار السياسي.

-في قسم التوك شو: تحليل تحركات مصر الأخيرة في ملف سد النهضة.

-خبر عالمي: مجموعة السبع تقر خطة عالمية تنافس خطة "طريق الحرير" الصينية.

-تحليل دولي: الطقس الحار بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط.

-استطلاع اليوم: ٥١.٧٪ من المصريين يرون أن حالتهم المادية حاليًا أفضل، أو لم تتغير، مقارنةً بالعام السابق.

-إنفوجرافيك اليوم: 23.4 مليار دولار حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يوليو 2020/ مارس 2021.

-فيديوجرافيك اليوم: مستقبل الاستثمار في مصر.

-مصر في معلومة: السيـولة المحلية لدى البنك المركزي المصري.

-زاوية تحليلية: نحو تدشين عاصفة "شومبيتر" الأفريقية.

-الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 0.6% معدل التضخم الشهري في مايو 2021.

-تحليل موقف مصر في مؤشر المهارات العالمية عام 2021.

-سياسات "أمازون" للإبقاء على الموظفين.

-مقال اليوم: د. سمية أحمد علي عبد المولى تكتب: العمالة ومناخ الاستثمار في مصر.

-الأجندة البرلمانية: موضوعات يناقشها مجلس النواب الأسبوع الجاري.