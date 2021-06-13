الحكومة تحذر من تداول رسالة صوتية تزعم انتشار مرض ”الحصبة” بين الأطفال...

تداولت بعض جروبات تطبيق "واتس آب" رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة والتي تزعم انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن الرسالة الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مُشددةً على حرص الوزارة على إطلاق حملات قومية بكافة محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

وفى سياق متصل، تم الإعلان عن انطلاق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين (المقيمين على أرض مصر)، التي تساهم بشكل فعال في رفع مناعة الأطفال ضد الأمراض المختلفة، حيث تستهدف تلك الحملة المحدودة المحافظات الحدودية والمناطق النائية فقط، بهدف ضمان زيادة معدلات المناعة المجتمعية بهذه المحافظات، والتي يكثر تواجد غير المصريين بها، كما تستهدف الحملة تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من 5 أعوام وحتى 15 عاماً، ويشارك في الحملة أكثر من 249 من الفرق الطبية والفنية والإدارية، والذين تم تدريبهم وإعدادهم بشكل جيد، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية، والإدارات الصحية.

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