/635649/وكيل-وزارة-الزراعة-بالبحيرة--الانتهاء-من- زراعة- 26065-فدان-قطن-بالمحافظة

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه تم الانتهاء من زراعة محصول القطن هذا العام ، وبلغت المساحة الإجمالية 26065 فدان قطن، لحين الانتهاء من الحصر النهائى على الطبيعة ،بزيادة عن المساحة المستهدفة وهي 19275 فدانا في إطار خطة وزارة الزراعة للنهوض بزراعة محصول القطن.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن لانتهاء من زراعة محصول القطن هذا العام.

وكيل وزارة الزراعة يشير إلى الانتهاء من زراعة محصول القطن

وقال وكيل الوزارة، إن المساحة عبارة عن 15477 فدان من الصنف جيزة 86 تجارى و 10588 فدان من الصنف الإكثار واجمالى الائتمان 17914 فدان والإصلاح 5043 فدان والاستصلاح 3108 فدان باجمالى 26065 فدان قطن موزعة على مراكز كوم حمادة 3 أفدنة ايتاى البارود 71 فدان والرحمانية 642 فدان وشبراخيت 127 فدان ودمنهور 1550 فدان والدلنجات 1335 فدان و أبو المطامير 225 فدان وحوش عيسى 282 فدان وأبو حمص 8188 فدان وكفر الدوار 2580 فدان والمحمودية 2514 فدان وادكو 650 فدان.

وكيل وزارة الزراعة: هناك عدد من اللجان تم تشكيلها من قبل إدارات مكافحة الآفات

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك عدة لجان تم تشكيلها من قبل إدارات مكافحة الآفات، والإرشاد الزراعي، والمتابعة بالمديرية، بالإضافة إلى رؤساء أقسام المكافحة والإرشاد الزراعي والمتابعة بالإدارات الزراعية ، للمرور ومتابعة الزراعات الصيفية، لرصد أي حالات مرضية على النبات والوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج ، والمبيدات الموصى بها فورا ، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية.