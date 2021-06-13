- 1/2
- 2/2
/635652/محافظ-البحيرة-يفتتح-المقر-الجديد-للجنة-الطبية-العامة-للتأمين-الصحي-بدمنهورصوره
افتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة مقر اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بمقر مديرية الشئون الصحية القديم بجوار الكوبري العلوي بدمنهور.
محافظ البحيرة يفتتح مقر اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي
حيث تفقد المحافظ المقر الجديد حيث تم تخصيص الدور الارضي بالمقر القديم لمديرية الشئون الصحية والذي تم رفع كفاءته وتجهيزه لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين ، حيث أن مقر اللجنة الطبية العامة القديم بمستشفي التكامل بإفلاقة ( بقرية برقوقه ) أستمر العمل بها مدة تزيد عن ٧ سنوات كان يمثل عبأ ماديا وبدنيا على المترددين ، ويخدم جميع مواطني المحافظة.
اللجنة الطبية تفحص المترددين من اللجان المختصة
واللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي تقوم بفحص المترددين من خلال لجان متخصصة لاسيما لجنه العجز، والتى يصدرها عنها قرارات لمستحقي العجز سواء عجز جزئي أو عجز كامل ، ولجنة الكشف الأبتدائي وهو الكشف الطبي عند الإلتحاق بالوظيفة ، ولجنة توصيف الأعمال والتي تمنح المتقدم قرار بالعمل المخفف طبقا لحالته الصحية ، ولجنة الاجازات و الأجر الكامل للحصول على أجازات مرضية بدون أجر و أجازات مرضية بأجر كامل حسب تشخيص الحالة .
رافق محافظ البحيرة ، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والدكتور تامر مدكور مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة ، والدكتور محمود طلحه مدير مديرية الصحة ، والدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ البحيرة يفتتح المقر الجديد للجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بدمنهور(صوره) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.