محافظ البحيرة يفتتح المقر الجديد للجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بدمنهور(صوره) 

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محافظ البحيرة يفتتح مقر اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي

حيث تفقد المحافظ المقر الجديد حيث تم تخصيص الدور الارضي بالمقر القديم لمديرية الشئون الصحية والذي تم رفع كفاءته وتجهيزه لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين ، حيث أن مقر اللجنة الطبية العامة القديم بمستشفي التكامل بإفلاقة ( بقرية برقوقه ) أستمر العمل بها مدة تزيد عن ٧ سنوات كان يمثل عبأ ماديا وبدنيا على المترددين ، ويخدم جميع مواطني المحافظة.

اللجنة الطبية تفحص المترددين من اللجان المختصة

واللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي تقوم بفحص المترددين من خلال لجان متخصصة لاسيما لجنه العجز، والتى يصدرها عنها قرارات لمستحقي العجز سواء عجز جزئي أو عجز كامل ، ولجنة الكشف الأبتدائي وهو الكشف الطبي عند الإلتحاق بالوظيفة ، ولجنة توصيف الأعمال والتي تمنح المتقدم قرار بالعمل المخفف طبقا لحالته الصحية ، ولجنة الاجازات و الأجر الكامل للحصول على أجازات مرضية بدون أجر و أجازات مرضية بأجر كامل حسب تشخيص الحالة .

رافق محافظ البحيرة ، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والدكتور تامر مدكور مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة ، والدكتور محمود طلحه مدير مديرية الصحة ، والدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة.