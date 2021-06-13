/635644/٦-قواعد-يضعها-حنفي-جبالي-أمام-النواب-أثناء-مناقشة-مشروع-الموازنة-العامة-للدولة

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قواعد مناقشة التقرير العام للموزانة العامة للدولة والذي استعرضه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أمام الجلسة العامة اليوم.

دوت الخليج ينشر في التقرير التالي القواعد التي وضعها رئيس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة:-

وقال جبالي: تم الاتفاق داخل هيئة المكتب على مجموعة من القواعد، لضمان تكافؤ الفرص بين النواب، مطالبا بضرورة التزام الأعضاء بالمدة الزمنية المحددة اختصارا للوقت.

جاءت أبرز القواعد على النحو التالي:

- يتحدث كلا من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان فى مدة لا تتجاوز 5 دقائق.

- تخصص لكل نائب مدة لا تزيد على 3 دقائق مع التأكيد على عدم طرح اي بيانات عاجلة.

- ترتيب الحديث بأن يتحدث ممثل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة نوعية ثم اثنان من النواب الآخرين.

- يتحدث جميع النواب الذين سيحصلون على الكلمة من أماكنهم.

- من يتم النداء عليه من النواب لمنحه الكلمة ولا يتواجد فى القاعة لا تعطي له الكلمة إلا بعد انتهاء جميع الأعضاء من كملتهم أو حسب الظروف.

- من يحيط بمبادئ المحاسبة لا يتحدث فقط فى الكميات الإجمالية سواء الاستخدامات والإيرادات والتركيز على النسب.