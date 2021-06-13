/635645/النيابة-تحقق-مع-صاحب-شقة-الزمالك-وابنه-في-واقعة-العثور-على-الكنز

قرر رئيس محكمة جنوب القاهرة، ومدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إخطار النيابة العامة بتفاصيل ما جاء في الواقعة، وتقديم كل المستندات الخاصة بالمضبوطات، وذلك بعد ورود التقرير الخاصة بفحص المضبوطات بشقة الزمالك، التي أظهرت أنها أثرية وبداخلها ذهب وألماس، وليس لمالك الشقة أو نجله أي حيازة أثرية للمضبوطات، اليوم الأحد 13 يونيو 2021.

دوت الخليج، ينشر فى التقرير التالى ما جاء بشأن قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة، بشأن استدعاء صاحب شقة الزمالك.

شقة الزمالك.. مغارة على بابا

وقررت الجهات المختصة التحفظ على شقة الزمالك، والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة، مع استمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.

التحقيق مع مالك شقة الزمالك

وقالت مصادر مطلعة إن الجهات المختصة سوف تحقق مع مالك الشقة ونجله حول المضبوطات التي تم العثور عليها داخل شقة الزمالك.

2000 قطعة أثرية داخل شقة الزمالك أعلنت اللجنة الخاصة بفحص محتويات شقة الزمالك، العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم انعقاده في محكمة جنوب القاهرة ترأسه رئيس المحكمة وأعلن تفاصيل المضبوطات.

وتبين أيضا العثور على 787 قطعة لأسرة محمد علي ليترفع عدد المضبوطات المعثور عليها إلى قرابة 1900 قطعة أثرية.

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مضبوطات شقة الزمالكوكانت وزارة العدل قد أعلنت في مؤتمر صحفي لها، صباح اليوم، عقد في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، عن تفاصيل العثور على كنز داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك.