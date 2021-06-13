رسمياً: لاعب منتخب بلجيكا خارج يورو2020.. تفاصيل

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استبعدمنتخب بلجيكا لاعبه تيموثي كاستاني من قائمة المنتخب في بطولة يورو 2020 الجارية، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس السبت.

ويرصيد دوت الخليج إصابة اللاعب:

وخرج كاستاني من القائمة بسبب تعرضه للإصابة بكسر مزدوج في مقبس العين خلال المواجهة أمام روسيا، أولى مواجهات المنتخب البلجيكي بالبطولة.

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صرح روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، غياب مدافعه تيموثي كاستانيي، عن بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

حيث ان اللاعب لن يكون قادراً على المشاركة في البطولة مرة أخرى بعد الإصابة التي تعرض لها أمام روسيا

تحدث مارتينيز في تصريحات عبر “lesoir” البلجيكية: “تيموثي كاستاني يعاني من كسر مزدوج”.

واكد “لقد خضع لفحوصات طبية، وتين أنه لديه كسر مزدوج في الوجه، والان سيحصل على العلاج اللازم”.

وحقق منتخب بلجيكا فوزا هاما على نظيره الروسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وبهذه النتيجة أصبح منتخب بلجيكا فى صدارة المجموعة رفقة منتخب فنلندا برصيد 3 نقاط، بينما ظل منتخب روسيا دون نقاط رفقة منتخب الدنمارك.

وعلق عن يان فيرتونخين، الذي غادر ملعب المباراة، في الدقيقة 77، وحل توماس فيرمايلين بدلًا منه بسبب الإصابة: “إنه يعاني من إصابة في الكاحل”.

واختتم قائلاً: “لا توجد لدي معلومات كاملة الأن، لكنني لا أعتقد إنها إصابة خطيرة للغاية”.

يذكر ان تعرض تيموثي كاستانيي لإصابة أجبرته على مغادرة المباراة بعد اصطدام مع دالير كوزاييف الذي غادر اللقاء بسبب الإصابة أيضاً.

انتهت أحداث مباراة منتخب بلجيكيا ومنتخب روسيا، بنتيجة ثلاث اهداف دون رد لصالح بلجيكيا، في لقاء الجولة الأول من المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا.

سجل الدولي البلجيكي روميرو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة العاشرة من إنطلاقة المباراة، ليسجل أسرع هدف في البطولة حتى الآن، من خلال خطأ دفاع منتخب روسيا في السيطرة علي الكرة ليكون لها بالمرصاد لوكاكو ويسكنها الشباك.

تشكيل بلجيكا أمام منتخب روسيا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيرتونخين، بوياتا، توبي ألدرفايريلد.

خط الوسط: ثورجان هازارد، تيليمانس، لياندير ديندونكير، تيموثي كاستانيي.

خط الهجوم: كاراسكو، لوكاكو، دريس ميرتز.

دكة مقاعد بدلاء بلجيكا مينيوليه، سيلس، فيرمالين، هازارد، مونييه، دينايير، بنتيكي، ناصر الشاذلي، باتشواي، تورسارد، جيرمي دوكو، بارت.