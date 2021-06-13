رئيس "اقتصادية النواب"يحذر من تفاقم الدين العام

/635653/رئيس-اقتصادية-النوابيحذر-من-تفاقم-الدين-العام

طالب النائب احمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة التي اعتبر أنها تؤدى إلى تفاقم الدين العام بدلًا من تدبير موارد حقيقية.

ووجه سمير خلال الجلسة العامة ظهر اليوم، أثناء مناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجديد ، بضرورة تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديلة للاقتراض التقليدي.

وشدد على ضرورة تقليص الفجوة بين المصروفات و الإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة و تحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية و متأخرات الضرائب فى السنوات السابقة، و طالب بضرورة دراسة ما آلت إليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية. وواصل قائلًا "في ظل الظروف الراهنة على الحكومة أن ترشد النفقات العامة و مراجعة بند المشتريات الحكومية و الاستغناء عن ما لا أهمية له ".