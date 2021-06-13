/635654/شادي-محمد-الأهلي-بطل-الدوري-هذا-الموسم-والزمالك-الوصيف

تحدث شادي محمد نجم الأهلي السابق، عن التشكيل المتوقع للمارد الأحمر أمام فريق الترجي التونسي، وأن القلعة الحمراء سوف تتوج ببطولة الدوري هذا الموسم.

وقال شادى محمد فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحريف عبر إذاعة أون سبورت إف إم":”النادي الأهلي سوف يتوج ببطولة الدوري هذا الموسم بينها الزمالك هو الوصيف وبيراميدز في المركز الثالث”.

مواعيد إختبارات نادي إنبي بجميع المحافظات

وتابع قائلاً:”"يعجبنى فى مصر فى تسديد ركلات الجزاء على معلول وبدر بانون وفرجانى ساسى خاضتة بدر بانون مساك عالي يمتاز بالهدوء الكبير فى التعامل مع ركلات الجزاء بيركز مع الحارس بس، مضيفا، "طوال تاريخى لم أهدر سوى ركلة جزاء واحدة".

وأختتم قائلاً:” مباراة الترجي التونسي في قمة الصعوبة من الصعب، ولكنها مباراة مقسمة بين شوطين حيث يعجبي موسيمان لأنه حقق نتائج مذهلة وأكثر من المطلوب منه فى فترة بسيطة، وأتوقع أن يخوض المارد الأحمر بتشكيل مكون من محمد الشناوى وياسر إبراهيم وبدر بانون ورامى ربيعة وأيمن أشرف والسولية وديانج وأفشة وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف".

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى تونس بعد غداً الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي بالعاصمة التونسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غداً الثلاثاء.

وحدد مسئولو المارد الأحمر موعد سافر بعثة الفريق إلى تونس عصر بعد غد، الثلاثاء، وذلك لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

موعد المباراة

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.