/635655/رئيس-إفريقية-النواب-الموازنة-العامة-شملت-أرقاما-إيجابية-ونحتاج-جهود-إضافية-لمحو-الأمية

قال رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب شريف الجبلي إن هناك أرقام إيجابية تحققت وتمثلت في انخفاض العجز الكلي، وأن عديد من الأرقام الإيجابية قد شهدتها الموازنة، بفعل السياسة الرشيدة في الاصلاح الاقتصادي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتابع: شهدنا مؤشرات إيجابية في كورونا بينما كانت دول العالم تسجل أرقاما سلبية، وهو إنجاز دون شك، وأن هناك طفرة في وزارة النقل وزيادة مخصصاتها، وأن مصر تحتاج إلى ذلك، لافتا إلى أنه يجب أن نركز على محو الأمية التي ترتبط بالفقر وأن الصعيد على وجه الخصوص يحتاج إلى مزيد من الجهد في هذا الشأن. واختتم حديثه بالموافقة على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس "إفريقية النواب": الموازنة العامة شملت أرقاما إيجابية ونحتاج جهود إضافية لمحو الأمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.