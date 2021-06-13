/635656/أمير-توفيق-لـتريزيجية-إللى-مشرفنا-والجماهير-تعلق-مضية-ياكابتن

نشر أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي صورة تجمع بينه وبين محمود تريزيجة لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وذلك عقب زيارته للقلعة الحمراء.

وكتب عبر حسابة الشخصي “أنستجرام”"اللى مشرفنا فى انجلترا تريزيجيه":”حيث أستغل وجودة بالقاهرة لزيارة القلعة الحمراء واسترجاع شريط ذكرياته، ودعم زملائه اللاعبين قبل السفر لتونس الثلاثاء المقبل لمواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.

فيما علق بعض من الجماهير علي الصورة”احنا عيزينة هنا مش في إنجلترا”، وعلق اخر قائلاً”مضية ياكابتن”.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى تونس بعد غداً الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي بالعاصمة التونسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غداً الثلاثاء.

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وحدد مسئولو المارد الأحمر موعد سافر بعثة الفريق إلى تونس عصر بعد غد، الثلاثاء، وذلك لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة المرتقبة والمنتظرة والتي ستجمعهما مساء يوم السبت المقبل، على ستاد رادس، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

موعد المباراة

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب