ضبط 6005 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية 

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وزارة الداخلية تكثف حملاتها المرورية

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية المبكرة على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مواصلة الحملات المرورية

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6005) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2104) مخالفة تجاوز السرعة المقررة

(181) مخالفة السير بدون تراخيص

(41) مخالفات موقف عشوائى.

(40) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم النصب والإحتيال

كما واصلت جهود أجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم إنتحال الصفة للإحتيال على المواطنين .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام "صاحب شركة، مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية" بإنتحال صفة يزعم من خلالها إنتمائه للعديد من المنظمات الدولية وحصوله على شهادات دراسية عليا وشهادات تقدير من بعض المنظمات الدولية فى مجالات مختلفة – خلافاً للحقيقة - وإستغلال تلك الصفات فى عمليات نصب وإحتيال على عدد من الأشخاص وإيهامهم بقدرته علـى تنصيبهم بالعديد مـــن المنظمات الدولية ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية تتيح لهم السفر وتقديم كافة التسهيلات لهم بمختلف الجهات والهيئات بقصد الإستيلاء على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه.. وبحوزته العديد من المضبوطات المستخدمة فى نشاطه المؤثم وأبرزها "مجموع من الأوراق والكارنيهات بإسم وصورة المتهم منسوب لجهات مختلفة "جميعها مزورة"- 2 طبنجة صوت وعدد من الطلقات الصوت- كاميرا- 4 هواتف محمولة بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.