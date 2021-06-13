/635658/ضياء-داود-يهاجم-الموازنة--وممثل-مصر-الحديثة-يرفضها

قال النائب ضياء الدين داوود إن هناك تشوهات شملتها الموزانة العامة للبلاد، وأن 43 % منها قروض وصكوك، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت 983 مليار جنيه، قائلا: كل جنيه في مصر "استلفنا نصه"، قائلا: معدل التنمية في 24 يناير 2011 يزيد عن 7%، وأن الأرقام ليست ضمان للحماية المجتمعية والاستقرار.

وتابع خلال الجلسة العامة: تحليل الأرقام المتاحة يؤكد أن الموازنة لاتنحاز للفقراء في هذا الوطن، وأنهم يدفعون الضرائب الأكبر . من جانبه أعلن النائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية مصر الحديثة هشام هلال، رفضه للموازنة العامة للبلاد بشكلها الحالي.

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