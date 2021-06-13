لمدة 10 أيام .. قبول طلبات التدريب الفندقى بسوهاج الثلاثاء المقبل 

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء تلقى طلبات راغبى التدريب الفندقى مجانًا لأول مرة بصعيد مصر للشباب والفتيات على أعمال الطهى والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة والكى، وذلك بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج.





وقال سعفان إن ذلك يأتى فى إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP، وفندق الهيلتون بالأقصر، مشيرًا إلى أن مدة الدورة 6 أسابيع، و4 أخرى بالمركز، وأسبوعين بفندق هيلتون الأقصر.

من جانبه، أشار الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، إلى أنه يشترط فى المتقدم الحصول على مؤهل عالى أو متوسط، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

وأوضح أن الطلبات تقدم بمقر ديوان المديرية شارع "أسيوط - سوهاج"، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورتين من المؤهل الدراسى، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض، وصورتين من بطاقة الرقم القومى، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد "كعب عمل".

وكشف أبوزيد عن المميزات التى يحصل عليها المتدرب وتشمل حصوله على شهادة معتمدة ومختومة بإتمام الدورة من مديرية القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمى وفندق الهيلتون بالأقصر، فضلًا عن شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومى وجواز السفر، وبدل نقدى يومى 40 جنيها لكل متدرب تصرف فى نهاية الأربع أسابيع الأولى مع "بريك" طوال التدريب، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بفندق الهيلتون لمدة أسبوعين مجانا، وتأمين ضد إصابات العم، وزى موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، ويحصل الاثنين الأوائل على فرصتى عمل بفندق الهيلتون بالأقصر، والأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.