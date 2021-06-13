الهنيدى: مشروعات السيسى فريدة من نوعها وغير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - قال إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إنه يتوجه بالشكر لرئيس لجنة الخطة والموازنة فخرى الفقى على الجهد الكبير المبذول فى نظر واستعراض الموازنة العامة الجديدة لمزيد من الإصلاح الاقتصادى، فى ظل التبعات السلبية لجائحة كورونا.





وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى لم يكن ليتحمل تلك التداعيات لولا خطوات الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته التى بدأت فى 2014. وتابع الهنيدى أننا نشهد تعزيز لقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تداعيات كورنا، لافتا إلى مواصلة العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة. وتوجه بالشكر للحكومة على خطط التنتمية الاقتصادية، وتخصيصها مبلع 1.9 مليار جنيه لوزارة العدل ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مطالبا بزيادة البنود والمخصصات المادية المطلوبة للوزارة. وأوضح أن مشروعات الرئيس السيسى الأخيرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، وأن هناك زيادة فى مخصصات البنية التحتية والتأمين الصحى الذى يعد نقلة نوعية فى الاهتمام بصحة المواطنين. وتوجه بالشكر للرئيس على دعمه الكامل للمواطن المصرى من خلال الرعاية الاجتماعية، مستهدفا حياة كريمة لجميع المصريين، كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لعمله الدؤوب للنهوض بالاقتصاد المصرى، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية الجديدة.

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