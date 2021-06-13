التعليم العالى: اهتمام مكثف بالأنشطة الطلابية بالجامعات فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - حظى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى السنوات السبع الماضية، خلال الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك لتقدم كبير فى حجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى عدد من المجالات.





وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا بشأن ما تم إنجازه فى مسار الأنشطة الطلابية، خلال الفترة من 2014 - 2021.

وأكد خالد عبد الغفار حرص الوزارة على إشراك الطلاب فى الأنشطة والفاعليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية التى تسهم بجوار العملية التعليمية فى تقديم خريج متميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا، وكذلك دعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات.

ولفت التقرير إلى نجاح الوزارة فى تنفيذ خريطة الأنشطة الطلابية فى العام الجامعى 2019 / 2020 بمشاركة حوالى 146 ألف طالبًا وطالبة من خلال الاتحاد الرياضى للجامعات، واستحداث الأنشطة التى ترتبط بالمناسبات والأحداث القومية والموضوعات العامة التى تهم المجتمع مثل مسابقة "حكاية نصر 45" بمناسبة ذكرى أكتوبر عام 2018، بمشاركة 112 ألف طالبًا، ومسابقة العبور الجديد عام 2019 بمشاركة 200 ألف طالب، وتنفيذ مسابقة أفضل جامعة خلال العام الدراسى 2018/2019، وتنفيذ مبادرة "مودة" بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال المجلس الأعلى للجامعات لتوعية المقبلين على الزواج.

وأبرز التقرير نجاح الوزارة فى التعامل مع جائحة كورونا بتحويل آليات تنفيذ الأنشطة الطلابية إلى استخدام التكنولوجيا وعقد مسابقات ومنازلات أون لاين؛ من بينها (ملتقى جامعة المنصورة، ملتقى علماء المستقبل بجامعة دمياط)، وكذلك مشاركة 40 ألفا من طلاب الجامعات فى فعاليات الموسم التاسع لمهرجان إبداع الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية السيد رئيس الجمهورية.

كما أبرز التقرير فوز مصر بتنظيم بطولتى العالم للإسكواش 2022، وكرة اليد للجامعات 2024.

كما أشار التقرير إلى إعادة تأهيل وافتتاح معهد إعداد القادة بحلوان عام 2017 وإنشاء مراكز إعداد القادة داخل بعض الجامعات (عين شمس، الزقازيق، أسيوط، السويس، المنوفية، كفر الشيخ، جنوب الوادى، المنيا)؛ بهدف إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الحقيقية فى البناء المجتمعى، ونشر الوعى بين طلاب الجامعات، وكذلك دمج الطلاب الوافدين وإشراكهم فى الأنشطة الطلابية، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين المعهد والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وبروتوكولات تعاون مع الجامعات الخاصة لزيادة قاعدة المستفيدين من الطلاب.

وأشار التقرير إلى نجاح الجامعات المصرية فى تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى 2019/ 2020، وذلك استنادًا إلى البناء المؤسسى بإصدار كل اللوائح التنفيذية فى عام 2017، واللوائح المالية والإدارية فى عام 2019.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة على استمرار جهود تقديم خدمات توعوية وإرشادية لرفع وعى الطلاب بالجامعات المصرية فى كافة المجالات، والعمل على تنمية ودعم مهارات ومواهب الطلاب.

ومن جانبه أشار الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، إلى أن الوزارة تعمل على نشر المعلومات الصحيحة بين طلاب الجامعات لمواجهة حروب الجيل الرابع والقضاء على الشائعات تنفيذًا لتكليفات الرئيس بوضع استراتيجية وطنية لتعميق الانتماء والولاء، وذلك من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وكلية القادة والأركان، وبالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى المختلفة مثل الشباب، والوزارات والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والآثار؛ لإقامة دورات استراتيجية فى الأمن القومى، وإدارة الأزمات، وصناع القرار سواء داخل الأكاديمية أو الجامعات، والتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.