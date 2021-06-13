وأشار التقرير إلى توقيع المركز بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، بهدف نقل الخبرات العلمية للمركز إلى الشركة، مدته 3 سنوات.
ويتضمن البروتوكول مساعدة المركز للشركة فى تطوير وإنتاج قطع غيار من خردة المحطات، والعمل على إحلال بعض قطع الغيار المستوردة ببدائل محلية.
كما يتضمن البروتوكول تنظيم المركز دورات تدريبية فى جميع المجالات التى تخدم الشركة وترفع من كفاءة العاملين بها.
وأوضح التقرير أن البروتوكول يساهم فى الاستفادة من خبرات المركز كبيت خبرة متخصص على المستوى الإقليمى فى مجال بحوث وتطوير المواد، وكذلك يتيح الاستفادة من إمكانات المركز من معدات علمية وبحثية ونصف صناعية فى رفع كفاءة خدمات شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، وتعظيم المكون المحلى فى الصناعة المصرية.
وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، والمهندس عادل حسنى ذكى، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد عبد الغفار يتابع جهود مركز تطوير الفلزات فى ربط البحث العلمى بالصناعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.