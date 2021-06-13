بدء اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل فعاليات اجتماع القاهرة الخامس فى يومه الثانى، بحضور عدد من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية المشاركة فى الاجتماع والذى يستمر حتى 16 يونيو الجارى، لمناقشة مجموعة من المحاور المهمة.





ويشارك فى اجتماع القاهرة الخامس نحو 40 دولة إفريقية، كما سيتيح مشاركة الدول التى تعانى من صعوبة السفر عبر تقنيات "فيديو كونفرانس".

ويشهد الاجتماع الخامس لـ رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث الاجتماع يُجرى فى ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.

وأكد المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام الاجتماع، على أن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات.

وتابع أمين عام اجتماع القاهرة، أن الدورة الحالية ستناقش تغيير الفكر القضائى وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامى.

ولفت المستشارعادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس السيسى فى فبراير الماضى، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، للمشاركة فى الاجتماع الخامس، حدد خلالها محاور الاجتماع والتى تستهدف تحقيق الاستقرار فى الدول الأفريقية.

ويناقش الاجتماع 4 محاور:

أولًا: مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار فى أى دولة أو منطقة.

ثانيا: التحول الرقمى باعتباره ضرورة أساسية ظهرت فى ظل انتشار فيروس كورونا.

ثالثا: الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص فى الدول النامية عليه.

رابعًا : الاقتصاد الأخضر والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة، بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة فى ظل المواصفات والجودة فى مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.