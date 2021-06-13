صور.. كامل الوزير: وضعنا خطة شاملة للتحول الرقمى وميكنة الموانئ

جدة - نرمين السيد - قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة وضعت خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية.





جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات (مارلوج 10)، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بعنوان "الرقمنة فى الموانئ وصناعات النقل البحرى"، فى الفترة من 13-15 يونيو الجارى بالإسكندرية.





وأضاف الوزير، أن التحول الرقمى يدفع القطاع البحرى إلى ما هو أبعد من وسائله التقليدية بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو.

وأشار إلى أنه جرى بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ، بين وزارة النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك فى إطار سعى الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركى عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحى.

وأكد الوزير، أن ذلك يُساهم فى تحسن ترتيب مصر العالمى فى سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومى، بالإضافة إلى تطبيق نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلى له خلال العام الجارى.

وتابع قائلا: "تولى وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحرى والأنشطة المرتبطة به فقد تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية فى ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمى والإفريقى والعالمى".

وأشار إلى أن "مارلوج"، يعتبر من أهم المنتديات البحرية التى تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات مما يساعد فى الاستجابة والتفاعل مع هذه المستجدات والمتغيرات وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة فى الشرق الأوسط.

وأضاف: "العالم يتغير بسرعة فى ظل التحول الرقمى وحيث إن ما يقرب من 90% من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فإنه يستحيل استثناء النقل البحرى والموانئ من هذا التوجه السائد".