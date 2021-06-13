سارة النحاس لـ دوت الخليج : مجلس النواب حريص على أداء مهامه الرقابية

جدة - نرمين السيد - اهتمام الرئيس السيسى بملف الصحة انعكس على كل مؤسسات الدولة لا سيما بعد جائحة كورونا، ومنذ انتخاب مجلس النواب، بدأ يضطلع بدوره في هذا الملف المهم لكل المصريين.

وقالت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها على تواصل دائم مع نقابة الأطباء؛ من أجل متابعة كل ما يخص ملف الصحة، والوقوف بشكل مستمر على أى أزمات والعمل على حلها مباشرة.

وأضافت عضو لجنة الصحة، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": أن مهام عضو البرلمان ليس انتظار المشكلة وإنما إيجاد وسائل تواصل دائمة مع جميع الأطراف، مؤكدة أن المجلس لا يألو جهدًا أو يتقاعس عن أداء مهامه الرقابية.

وأوضحت النائبة، أن تكليف الصيادلة وكذلك موازنة المديريات المختلفة وكيفية إنفاقها، من أهم النقاط التى على النواب متابعتها، مشددة على ضرورة متابعة أدق التفاصيل.

وذكرت أن لجنة الصحة بمجلس النواب مارست دورها النيابى بشكل دقيق، ووضعت المشكلات التى تواجه المواطن نصب أعينها، وعملت على حلها من خلال الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون.

طلبات إحاطة

النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، استخدمت أدواتها الرقابية فيما يخص الملف المهم، وتقدمت بطلبات إحاطة حول مشكلات تؤرق المصريين عامة أو في دائرتها.

تطوير مكاتب الصحة

تقدمت سارة النحاس، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن بيان وزيرة التخطيط فيما يخص قطاع الصحة.

وتساءلت النحاس عن وجود تضارب حول الأرقام التى جاءت فى البيان فيما يتعلق بميكنة مكاتب الصحة، كون البيان أشار إلى تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4.700 فى حين أشار فى الصفحة التالية إلى تطوير نسبة 30 % فقط من هذه المكاتب التى تقدم خدمة الطعوم والأمصال من أصل 5.400 فى إطار تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية، والسؤال طالما شمل التطوير جميع المكاتب لماذا كانت النسبة 30%؟ وهل عدد مكاتب الصحة 4.700 مكتب أم 5.400؟









الوفاة بكورونا

وتقدمت النحاس بطلب إحاطة بشأن إثبات بكورونا، وموقف الوزارة من حل أزمة إثبات سبب الوفاة بفيروس الكورونا في شهادات الوفاة.



تكليف الصيادلة

كما وجهت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن عدم تطبيق صحيح القانون وإهدار تطبيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص في قرار الوزيرة بتكليف الصيادلة دفعتى 2018 و2019، الذي تأخر صدوره 3 سنوات.

وقالت النائبة، في طلب الاحاطة اليوم الأربعاء، إن قرار وزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة أحدث بلبلة شديدة بين الخريجيين وفروع نقابة الصيادلة بقصر التوزيع على خريجي الدفعتين حملة تقديرات امتياز وجيد جدا فقط وبعض الحاصلين على تقدير جيد واستثناء باقى الدفعتين من التكليف والذى يصل عددهم إلى نحو 20 ألف خريج لم تحدد مصائرهم بعد.

وطالبت النحاس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتطبيق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص وتكليف كافة الخريجيين من الدفعتين مساواة بغيرهم من الدفعات السابقة وضرورة توضيح المعايير والآليات المتبعة في التوزيع.

سؤال

وتقدمت النحاس بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمى، ووزيرة الصحة، بشأن عدم تطرق بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب بتاريخ فى 18 يناير، لأى بيان يخص قطاع المستشفيات الجامعية في حين تطرق البيان الذى ألقاه في يوليو 2018، أمام الهيئة البرلمانية السابقة، بينما جاء بيان الدكتور وزير التعليم العالي مفصلا لما تم إنجازه في هذا القطاع.

ووجهت السؤال: بشأن منطقية انبثاق ما تم إنجازه في ضوء رؤية الحكومة المتضمنة فى أستراتيجية 2030 والتى تم تقسيمها إلى خطط تنفيذية ؟ نرجو توضيح الرؤية والخطة في هذا القطاع.

الميزانية

سارة النحاس كانت أحد الأسباب المهمة لزيادة ميزانية مديرية الصحة بسوهاج بنسبة 25٪ للعام المالي المقبل 2021- 2022، وأضحت أن أعضاء مجلس النواب، مكلفين من قبل الشعب للعمل على حل مشكلاتهم، وبالتالي عليهم الكثير من الواجبات ويجب أداؤها بشكل دقيق، ولجنة الصحة عليها مسؤوليات ضخمة في ظل جائحة كورونا، والاهتمام الذى توليه الدولة لهذا القطاع؛ من أجل حل أزمات عانى منها المصريون لعشرات السنين.