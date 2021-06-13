صور.. محافظ الإسكندرية يتابع إصلاح هبوط أرضى بميدان محطة الخديوى

جدة - نرمين السيد - كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفورى مع حادث كسر ماسورة المياه الرئيسية الذى وقع منذ الساعات الأولى من اليوم، وأدى إلى هبوط أرضى بميدان محطة شارع الخديوى بنطاق حى وسط.





وتابع أعمال إصلاح كسر الماسورة والهبوط الأرضى، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح، ووضع أنسب الحلول لإصلاح الهبوط الأرضى بما يضمن الحفاظ على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين. انتقلت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، إلى موقع حادث كسر ماسورة المياه والهبوط الأرضى بميدان الخديوى لمتابعة تداعيات الموقف. وأكدت أن أعمال الإصلاح تسير على قدم وساق وجارى إصلاح الهبوط الأرضى تمهيدا لإعادة حركة الترام. جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، ورجب النقيدى رئيس حى وسط، وهدى أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية. من جانبه، أوضح المهندس أحمد جابر، أنه نظرا للقيام بأعمال الإصلاح فى كسر ماسورة المياه تأثرت بعض مناطق وسط الإسكندرية من ضعف وانقطاع المياه بها، مؤكداً أنه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح سيتم عودة المياه فورا بالضغوط الطبيعية.

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