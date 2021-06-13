/635663/النيابة-الإدارية-توجه-بتفعيل-التحول-الرقمي-والاهتمام-بالتدريب-الذاتي-فى-كافة-النيابات

في إطار تفعيل النيابة الإداية لسياسية التحول الرقمي وميكنة أعمالها لتصوير الأداء تحقيقا للعدالة الناجزة وذلك ضمن خطة مصر 2030| التحول الرقمي كإستراتيجية قومية".

دوت الخليج يرصد في الخبر التالي ما يتعلق بقرارات النيابة الإدارية الخاصة بالتحول الرقمي. قرار النيابة الإدارية وفي ضوء صدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارة رقم " 121" لسنة 2020 بتاريخ 2/4/2020 بشـأن إدارة التحول الرقمي وتحديد إختصاصاتها. لذلك يتعين الاتي :- 1- التزام ككافة البنانتت التى تم تطبيق منظومة التحول الرقمي عليها بميكنه كافة اعمالها واجراءات التحقيق والتصرف من خلال تديرين كافة تحقيقاتها ومذكراتها إلكترونيا على الحاسوب وحظر تدوينها يدويا. 2 - الاهتمام بالتدريب الذاتى وتنمية المهارات على اساسات الحاسب الاللاى لتحديدت وتطوير الاداء 3- إتاحة التدريب للمنفذ على برنامج إدارة القضايا والدعم الفنتى لتطوير أدائهم على منظومة التحول الرقمي

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