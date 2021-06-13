اقتراحات النواب تناقش طلب محمد عبد العزيز لنقل سوق الأحد بحي غرب شبرا الخيمة..غدا

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حددت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاثنين موعدا لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب محمد عبد العزيز ،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن "نقل سوق الأحد خارج المنطقة السكنية بحي غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية".

دوت الخليج موعد مناقشة طلب النائب محمد عبد العزيز بشأن نقل سوق الأحد

وكان النائب محمد عبد العزيز ،وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، قد تقدم باقتراح برغبة ،بشأن نقل سـوق الاحـد خـارج المنطقـة السـكنية بحـي غـرب شـبر ا الخيمـة محافظـة القليوبيـة، إلـى منطقـة حـوض بشـير التابعـة لمركـز قليـوب، والمملوكـة للبحوث الزراعية واستصلاح الاراضي.

الموازنة العامة للدولة

وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 /2022.

كما بلغت التوصيات الواردة في التقرير العام الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 29 توصية خاصة بالموازنة تتعلق بزيادة الإيرادات وحوكمة الاستخدامات فى أبواب الموازنة.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1- أوصت لجنة الخطة والموازنة بسرعة انتهاء الحكومة من أعمال خمسة لجان بشأن فحص موضوعات معينة كانت طالبت بها فى تقارير سابقة عن الحسابات الختامية للموازنة.

وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بها.