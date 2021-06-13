/635662/التشكيل-الرسمي-لمباراة-أنجلترا-ضد-كروايتا-يورو2020

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفنى للمنتخب الأنجليزي التشكيل الرسمى لمباراة كرواتيا التى تجمعهما على ملعب "ويمبلى"، فى افتتاح مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتى تضم أيضا كلا من أسكتلندا والتشيك، اللذين يتقابلان غدا الاثنين.

تشكيل كرواتيا لمباراة أنجلترا أمير توفيق لـ تريزيجية: «إللى مشرفنا».. والجماهير تعلق« مضيه ياكابتن» حراسة المرمى: ليفاكوفيتش. الدفاع: جافريديول، فيدال، كاليتا كار، فيرساليكو. الوسط: كوفاسيتش، مودريتش، بروزوفيتش. الهجوم: بريسيتش، كرامريتش، ريبيتش. جاء تشكيل إنجلترا كالتالى حراسة المرمى: بيكفورد. الدفاع: مينجز، ستونز، ووكر، تريبير. الوسط: فودين، فيليبس، رايس. الهجوم: سترلينج، هاري كين، ماونت.

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