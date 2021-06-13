/635664/تفاصيل-اجتماع-الخطيب-مع-تريزيجية-في-الأهلي

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم محمود تريزيجيه، نجم المارد الأحمر السابق والمحترف بصفوف استون فيلا الإنجليزي بمقر النادي بالجزيرة، ويرصد دوت الخليج تفاصيل الجلسة. وحرص الكابتن الخطيب على الاطمئنان على حالة تريزيجيه، وبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي، وذلك خلال الجلسة الودية التي عقدت اليوم.

وأعرب تريزيجيه عن سعادته بدعم الكابتن محمود الخطيب له وتواصله معه هاتفيا عقب تعرضه للإصابة مباشرة بالرباط الصليبي، مؤكدا على أن هذا الأمر ساهم كثيرا في رفع حالته النفسية والمعنوية بعد التعرض للإصابة.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع تريزيجية في الأهلي

وأضاف أنه يعتز بشدة بانتمائه إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أيضا على شعوره بالفخر لكونه واحدا من اللاعبين الذين تشرفوا بارتداء قميص نادي القرن.

وفي نهاية الجلسة جدد الكابتن الخطيب رسائل الدعم لتريزيجيه، معربا عن آماله في التعافي من الإصابة في أسرع وقت ممكن، والعودة بقوة لتمثيل الكرة المصرية والنادي الأهلي في الملاعب الأوروبية.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع تريزيجية في الأهلي

وكتب عبر حسابة الشخصي “أنستجرام”"اللى مشرفنا فى انجلترا تريزيجيه":”حيث أستغل وجودة بالقاهرة لزيارة القلعة الحمراء واسترجاع شريط ذكرياته، ودعم زملائه اللاعبين قبل السفر لتونس الثلاثاء المقبل لمواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.

فيما علق بعض من الجماهير علي الصورة”احنا عيزينة هنا مش في إنجلترا”، وعلق اخر قائلاً”مضية ياكابتن”.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى تونس بعد غداً الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي بالعاصمة التونسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غداً الثلاثاء.