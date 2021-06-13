برلمانيون يطالبون بالحوكمة فى إدارة الموازنة

جدة - نرمين السيد - قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن مصر حققت معدل تنمية مقبول خلال عام الجائحة، فى الوقت نفسه انتقد الفجوة بين الإيرادات والنفقات وطالب بالعمل على إيجادة حلول للحد من هذه الفجوة.





وأشار أبو العلا خلال كلمته فى الجلسة العامة أثناء مناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 إلى أن أقساط القروض تبلغ 46% من الموازنة، وقال "القروض مسؤولية الحكومات السابقة، ولكن نريد من الحكومة حلول خارج الصندوق".

ولفت أبو العلا إلى أن بند الأجور يتضمن 89 مليارات أجور ثابتة و119 مليارات مكافأت، وتساءل "لماذا المكافات جزء متغير كبير فى الأجور"، وقال "لابد من إعادة هيكلة هذه الأجور أتمنى من اللجنة الاقتصادية أو القوى العاملة أن تبحث هذا الكم من الموظفين يجب أن نعلم ماذا يفعلون، وكم يأخذون، عندنا موظفين ومعلمين برواتب قليلة لكن الخبراء والمستشارية يتقاضوا مبالغ كبيرة".

وقال إن "الحوكمة هامة جدا فى إدارة هذه الموازنة"، وانتقد عدم وجود حوافز للاستثمار المباشر، وقال إنه "هو طوق النجاة لهذه الموازنة"، كما انتقد غياب خطة طموحة الزيادة السكانية التى تأكل الأخضر واليابس بحسب تعبيره.

من جهته علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا انتباه اللجنة لضرورة مراعاة الحكومة، مشيرًا إلى إدارك اللجنة لعضف الحوكمة وغياب الرقابة فى بعض القطاعات، ولفت إلى الكشف عن مكافات استخدمت عطايا لبعض الموظفين المقربين من مسئولين، وعدم وجود معايير لتوزيع المكافأت.

وأشار سالم إلى استجابة وزارة المالية لملاحظات اللجنة، ولفت إلى تشكيل وزير المالية لجنة بدأت عملها فى سوهاج الخميس الماضى للرقابة على بعض القطاعات.