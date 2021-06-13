عاجل- السيسى يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الفريق أول نديم رضا رازا، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير الباكستانى بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس عارف علوى ورئيس الوزراء عمران خان، مشيداً سيادته بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، ومؤكداً التطلع لتطوير التعاون الثنائى مع باكستان وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والذى يعد أحد أهم التحديات التى تواجه العالم، ومن ثم الاهمية البالغة لتكاتف الجهود المشتركة من اجل توضيح ونشر مبادئ صحيح الدين وقبول الآخر والتعايش السلمى أخذاً فى الاعتبار تثمين مصر لدور باكستان قيادةً وشعباً كدولة محورية فى المنطقة.

من جانبه؛ نقل الفريق أول نديم رازا إلى السيد الرئيس تحيات كلٍ من الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيين، مؤكداً عمق العلاقات التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، ومشدداً على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى ككل.

كما أشاد رئيس هيئة الأركان الباكستانية بالتجربة المصرية الملهمة فى مختلف المجالات التنموية بقيادة السيد الرئيس، فضلاً عن تحركاتها الواعية فى محيطها الإقليمي، لتصبح محوراً للسياسة المتزنة الرشيدة فى المنطقة، وهو ما تجلى مؤخراً فى دورها الهام فى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا قيادة جهود إعادة إعمار غزة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات، خاصة التعاون فى المجال الأمنى والعسكري، بما فيها الزيارات المتبادلة على مستوى كبار القيادات، بالإضافة إلى دورية انعقاد لجنة الدفاع المشترك بين البلدين، والتعاون فى مجال الدفاع والصناعات العسكرية، فضلاً عن برامج التدريب المشتركة والتى كان آخرها تدريب "حماة السماء- 1".

كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمى والدولى ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.