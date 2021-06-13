هالة زايد تبحث مع رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية ملفات العمل المشتركة

جدة - نرمين السيد - وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى العاصمة السويسرية "جينيف" على رأس وفد من قيادات الوزارة، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون فى مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية الهامة.





وضم الوفد المُرافق للوزيرة الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومدير المكتب الفنى للوزيرة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن برنامج الوزيرة خلال الزيارة يتضمن لقاءات بعدد من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية والأممية الهامة، لمناقشة ملفات العمل المشتركة، وذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح "مجاهد" أن الوزيرة ستلتقى خلال زيارتها بمدير عام منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، لبحث سبل التعاون فى عدد من الموضوعات، حيث من المُقرر مناقشة المعاهدة الدولية للجوائح التى تتضمن مجموعة من اللوائح المُنظمة للعمل وتلتزم بها دول العالم حال حدوث أى جائحة، ومناقشة ملف تصنيع لقاح فيروس كورونا بمصر، إلى جانب مناقشة تحديات التوزيع غير العادل للقاحات عالمياً، فضلاً عن بحث التحديات التى تواجه دول إقليم شرق المتوسط فيما يخص القضاء على فيروس شلل الأطفال، وذلك لدور مصر الرئاسى للمجموعة الفرعية للقضاء على المرض.

وأشار إلى أن لقاء الوزيرة بمدير عام منظمة الصحة العالمية سيتضمن مناقشة تدشين المركز المصرى للسيطرة والتحكم فى الأمراض "Egyptian CDC "، وفقاً للمعايير الدولية لتكون مهمته تقديم الأبحاث وسبل الدعم لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، لافتاً إلى أن المركز سيصبح بمثابة صرحاً متكاملاً للأبحاث الطبية للوقاية من الأمراض.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة سوف تلتقى سيث بيركلى، المدير التنفيذى للتحالف الدولى للقاحات والأمصال(GAVI)، لمناقشة دعم ملف تصنيع اللقاحات بمصر، ومن ضمنها لقاح فيروس كورونا، وزيادة القدرة الإنتاجية على التصنيع، وذلك لتغطية الاحتياجات الإقليمية لدول المنطقة، فضلاً عن مناقشة التحديات التى تواجه توريد لقاح فيروس كورونا من خلال اتفاقية "كوفاكس" المعنية بالتوزيع العادل للقاحات عالمياً

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة ستلتقى الرئيس لتنفيذى لـ برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية، إلى جانب زيارتها للصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا " The Global Fund "، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة لدعم وبناء استراتيجية القضاء على مرض السُل وفيروس نقص المناعة البشرى المكتسب، كأحد أهداف التنمية المستدامة 2030.

ولفت "مجاهد" إلى أن برنامج الوزيرة فى "جينيف" يتضمن زيارة للمنتدى الاقتصادى العالمى "World Economic Forum"، وذلك لمناقشة مبادرة المنتدى للقضاء على الفيروسات الكبدية بمختلف دول العالم، مشيراً إلى رغبة المنتدى بأن تصبح مصر أحد قادة التحالف لما تمتلكه من خبرة كبيرة فى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية والتى توجت بنجاح حملة " القضاء على فيروس سى" ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة".