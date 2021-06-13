رئيس تعليم النواب: جهود ملموسة فى المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية

جدة - نرمين السيد - عبر رئيس لجنة التعليم فى مجلس النواب سامى هاشم، عن موافقته على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، موجها الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى، على الجهود التى بذلتها خلال الفترة الماضية.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وقال هاشم خلال الجلسة العامة اليوم: نشكر الحكومة على تعزيز جهود المنظومة التعليمية والمستشفيات الجامعية، ورأينا أن نؤكد على ضرورة صرف الحافز الشهرى للمعلمين المعينين وأن تعطله أدى لارتباك بالمدارس.

واستطرد: نؤكد على ضرورة وجود خطة لترشيد النفقات لهيئة جودة التعليم، وفى المجمل أوافق على الموازنة، وأشكر الحكومة على جهودها فى الفترة الماضية.

وكان قبلها قد طالب الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، بزيادة الإنفاق على الخدمات التعليمة والصحية وكذلك توفير المخصصات المالية للمشروعات التى لم تستكمل، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة.

وقال المندوه فى كلمته للتعليق على مشروع الموازنة العامة للدولة، إننا فى فترة استثنائية ولابد أن نكون أشد حرصا لما هو قادم، كما أن على الحكومة أن تفكر فى تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية ما جاء فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، فيما يتعلق بإدارة الأزمات والمخاطر، مشيدا بالتشريعات الصادرة مؤخرا فى مواجهة الأزمات وآخرها قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.