/635673/الزمالك-يحصد-ميداليان-ذهبيتان-في-ألعاب-القوي-للإحتياجات-الخاصة

حصد عبد الرحمن صلاح لاعب الاحتياجات الخاصة بنادي الزمالك، ميداليان ذهبيتان بسباق 100م و200 م عدو، خلال منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى التي أقيمت على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

فيما حصد يوسف محمد الزيني الميدالية الذهبية في لعبة دفع الجلة وبرونزية قذف القرص، كما حصد أكمل محمود ميداليتان فضيتين بسباق 100م و200 عدو. ويقود فريق الزمالك كل من أحمد السيد.

فيما يقود فريق الزمالك كل من أحمد السيد مديرا فنيا و طارق صبري وأحمد مصطفي مدربين.

ومن ناحيه اخري كرم حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك وعاطف النمر رئيس قطاع النشاط الرياضي، فريق الكروكيه بالنادي بعد حصد لقب كأس مصر الفردي للأندية. وفاز فريق الكروكيه على نظيره الصيد بثلاثية أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد ميهوب على تهنئة اللاعبين بعد الأداء في نهائي البطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 55 نقطة.

كما خاض أيمن حفني وحسين فيصل لاعبا الفريق تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب، حيث يخوض حفني برنامجا تجهيزيا موضوعا له من قبل الجهاز الفني للفريق، بينما يعاني فيصل من آلام في العضلة الضامة.

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اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بتغير موعد مباراة الفريق أمام أسوان، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامتها في التاسعة مساء، ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في القلعة البيضاء.

كما تم تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساء.