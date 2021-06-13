اتحاد الكرة يناقش مع «المناطق» مسابقات النشاط الصيف

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عقد اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعاً مع مسئولي أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية للوقوف على مشاكل ومقترحات المناطق لمراعاتها قبل وضع شروط مسابقات ألعاب كرة الصالات والنسائية والشاطئية خلال فترة النشاط الصيفي.

حضر الاجتماع سيد بخيت رئيس قطاع المسابقات بالاتحاد ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام ومحمد كمال المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية، ومحمود دعبس عضو لجنة كرة الصالات بالاتحاد.

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يأتي الاجتماع في إطار مخطط فني عام ينفذه الاتحاد للارتقاء بمسابقاته في جميع المراحل السنية وأنشطته المختلفة.

كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه لن يتم إقامة اخر خمس جولات فى الدوري الممتاز إلا بعد أن يتساوى جميع فرق الدورى فى عدد المباريات التى خاضها كل فريق إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وحددت لجنة المسابقات أحد يومي 25 أو 26 أغسطس موعدا لانتهاء مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجاري 2022 / 2021.

والجدير بالذكر أن يخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.