الأنبا مقار يحاضر ببرنامج ألف معلم لمدرسى الدين المسيحى

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد، بمدرسى الدين المسيحى، تحت رعاية القمص بولس حليم المسئول عن التدريب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





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