رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب لقائه برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وريمى ريو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق للوزير الفرنسى، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصرى والفرنسى فى بعض مجالات التعاون.





حضر اللقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأوروبية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى مصر.

وتم التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مصر، وقام بالتوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، من الجانب المصرى، وعن الجانب الفرنسى كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وريمى ريو المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التى تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالى 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادى حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمى فى الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.

كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذى بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقام بالتوقيع على كل من الاتفاقين المبسط والتنفيذى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، من الجانب المصرى، وعن الجانب الفرنسى كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وريمى ريو المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بشكل أساسى إلى دعم الإصلاحات التى بدأتها الحكومة المصرية فى مجال التأمين الصحى، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، ويساهم الاتفاق فى تعزيز قدرات وحدة العدالة الإقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وتم أيضاً التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، وقام بالتوقيع من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وعن الجانب الفرنسى كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وريمى ريو المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية.

ويستهدف هذا الاتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر وزيادة قدرتها، عبر إقامة حرم جامعى جديد، وتجهيزه وفق أحدث النظم، كما يشمل تقديم برامج التدريب بما يتوافق مع المعايير الدولية وتحسين حوكمة وجودة التدريس وتعزيز جودة التعلم، كما تم أيضاً التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وقام بالتوقيع من الجانب المصرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعن الجانب الفرنسى برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

يأتى ذلك الاتفاق فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى القائم بين البلدين فى قطاع النقل باعتبار هذا القطاع مكوناً أساسياً لتنمية العلاقات الثنائية، ويستهدف العمل على دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، هى:

"شراء 55 قطاراً من شركة "الستوم للنقل" الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات، والمساهمة فى إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية، فضلأً عن توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة "الستوم للنقل" الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائى "السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان".