فيديوجراف.. مدينة للسيدات فقط فى دمياط

جدة - نرمين السيد - وصٌممت المساحة باستخدام نهج تشاركى يراعى النوع الاجتماعى لتمكين النساء والفتيات من خلال توفير فرص للتمكين الاقتصادى، وتشجيع المرأة على القيادة والمشاركة فى الحياة العامة، وذلك بالشراكة بين المجلس القومى للمرأة ومحافظة دمياط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من سفارة هولندا فى مصر.

وأعربت مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بالمشاركة فى افتتاح المساحة الصديقة للمرأة فى دمياط ، مشيدة باختيار مكتبة مصر العامة بعزبة البرج لتخصيص مكان آمن للسيدات فى المحافظة.

ونوهت بأن مكتبة مصر العامة على أعلى مستوى من التطور والنظافة والتنظيم؛ الأمر الذى سيساعد سيدات فى عزبة البرج لتسويق منتجاتهن من خلال المعرض الدائم الذى سيتم إنشاؤه ضمن المساحة الصديقة للمرأة، إلى جانب توفير مساحة خاصة آمنة لها.

كما أشادت بدور كل من الاتحاد الأوروبى والسفارة الهولندية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى دعم ومساندة جهود مصر الرامية لتمكين المرأة المصرية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، المنبثقة من رؤية مصر 2030.