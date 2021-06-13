رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، واللواء عصام بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى.





أكد رئيس الوزراء أهمية التعليم الفنى لارتباطه الوثيق بتخريج متخصصين فى عدد من المجالات الفنية يمكن الاستفادة منهم فى القطاع الصناعى، وغيره من القطاعات الفنية المتخصصة وهو ما يمثل قيمة مضافة لهذه القطاعات.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن الوزارة بدأت منذ عام 2018 فى تبنى استراتيجية واضحة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى، وتقوم هذه الاستراتيجية على 5 محاور، ويعتمد المحور الأول على إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتى ستؤدى إلى إحداث طفرة حقيقية فى جودة خريجى التعليم الفنى.

وأوضح وزير التعليم أن المحور الثانى يقوم على تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، والتى يتم تطويرها عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أرباب الأعمال للتعرف على المهارات والمعارف والسلوكيات التى يجب أن يكتسبها الخريج؛ حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها فى جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024.

وأشار إلى أن المحور الثالث لاستراتيجية تطوير التعليم الفنى يتناول تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التى سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد.

أما المحور الرابع للاستراتيجية، وفقا لما عرضه الوزير اليوم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، فيتمثل فى مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى وهى مدارس "التكنولوجيا التطبيقية" التى تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، بحيث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولى عقب تخرج الطلاب مباشرة، وفى هذا الإطار تم استعراض قائمة بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى من المقرر أن يصل عددها إلى ما يزيد على مائة مدرسة بحلول عام 2030، كما عرض شروط التقديم بهذه المدارس ومميزاتها ونوعية التخصص بكل منها، والمنهج الدراسى الذى سيتم تدريسه، وكذا شروط القبول بهذه المدارس. كما عرض الوزير 174 تخصصا فى المجالات الفنية المختلفة ضمن برنامجها لتطوير التعليم الفنى "تأهيل".

وتطرق الدكتور طارق شوقى، إلى المحور الخامس الذى يتناول تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين جذرى وحقيقى على الخدمة التعليمية المقدمة وتحسين الانضباط فى المدارس، موضحًا أن هذا الجهد أحدث تحسنا ملحوظا فى ترتيب مصر لدى مؤشر المعرفة العالمى الخاص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى الذى ينشره سنويا برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، حيث كان التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر فى المرتبة 113 فى عام 2017، بينما وصل إلى المركز رقم 80 خلال عام 2020.

وفى سياق متصل، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه تمت مناقشة محاور استراتيجية تطوير التعليم الفنى مع الجهات الدولية المتخصصة فى هذا الشأن، حيث تم تقديم الدعم اللازم لإنشاء هيئة الجودة، وتوفير التدريب اللازم، فضلًا عن إنشاء العديد من مراكز التميز فى مجال التعليم الفنى، كما تمت الإشارة إلى مناقشة الاستراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتم دمجها بشكل رسمى مع الإجراءات الهيكلية قصيرة ومتوسطة المدى التى أطلقها رئيس الوزراء فى إبريل الماضى من خلال المحور الثالث الخاص بكفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى.

وأضاف الدكتور طارق شوقى أن الوزارة تجرى خلال الفترة الحالية مباحثات مكثفة مع عدد من الشركات الأوروبية حول إنشاء مدارس فنية متقدمة فى مجالات التعليم الفنى، على أن تتم الدراسة فيها من خلال منهجية STEM، لإتقان المهارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة.