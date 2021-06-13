رسامة كاهن جديد فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية، اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهى فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشبين الكوم.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية، اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهى فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشبين الكوم. ورسم الشماس عطا وفيق، أثناء القداس كاهنًا باسم القس أنجيلوس للخدمة فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية طوخ طنبشا التابعة للإيبارشية.

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