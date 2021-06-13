فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار فى غزة

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة ولعبور العالقين من الجانبين، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر لتوفير الأطقم الإدارية والطبية لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة، علاوة على توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم، مشيرة إلى أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أى عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.

وأعلنت المصادر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد، الموافق 16 مايو 2021، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

يذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة فى أى وقت وطوال أيام الأسبوع (بموافقة السلطات)، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.